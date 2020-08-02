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Боевики завтра планируют восстановить пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое" - Госпогранслужба

Боевики завтра планируют восстановить пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое" - Госпогранслужба

КИЕВ. 2 августа. УНН. В понедельник, 3 августа, российско-оккупационные войска возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блок-пост "Еленовка", граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Поступала информация о том, что российские наемники завтра проведут вроде бы пропуск людей через линию разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое". Они отмечают, что людей будут пропускать только по спискам. Это та информация, которая проходит по линии Трехсторонней контактной группы", - сказал Демченко.

Пока нет информации сколько людей планируют пересечь КПВВ.

"Это еще одно ограничение с их стороны людей, которые фактически не могут свободно пересечь линию разграничения, но в отдельные дни они совершают такие пропуски", - добавил Демченко.

Также неизвестно как долго продлится пропуск граждан, однако как утверждается на сайте оккупационной власти ДНР - с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее в ООС сообщили, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через пункты пропуска "по спискам".

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецк и Донецкая область, Донбасс, КПВВ, ООС
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