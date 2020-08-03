В "Слуге народа" ожидают рассмотрение ВР законопроекта о лоббизме после местных выборов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во избежание возникновения дополнительных раздражающих факторов, вероятно, что законопроекты о лоббизме будут рассматриваться народными депутатами уже после местных выборов. Об этом УНН рассказал председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп фракции "Слуга народа" Андрей Костин.

"У нас четыре альтернативных закона о лоббизме. Предыдущим парламентам не удавалось принять соответствующий закон, удастся ли сейчас не знаю, вопрос очень политизированный. Думаю, что пойдем к рассмотрению этого вопроса уже после местных выборов, чтобы не создавать дополнительный раздражающий фактор", - сказал Костин.

По его словам, в комитете полностью подготовлены ко второму чтению ряд законопроектов, в частности, "О внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии" № 1013, он ожидает голосования в зале. Также законопроект об обеспечении доступа защитника к лицу, не имеющему права на защиту - посвящено допуску защитника в места лишения свободы. Ожидает также окончательного голосования законопроект об автоматической индексации алиментов.

Добавим, что в ВР зарегистрированы следующие законопроекты о лоббизме: № 3059-1 внесен нардепами из "Слуги народа" Александром Дубинским и Ольгой Василевской-Смаглюк, № 3059 (Проект Закона о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине), внесен представителями "Батькивщины" Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко, № 3059-2 (Проект Закона о правовом и прозрачном регулировании деятельности по лоббированию), внесенный рядом нардепов из "Слуги народа", № 3059-3 (Проект Закона о лоббистской деятельности), внесенный как альтернативный также "слугами" - нардепами Павлом Фроловым и Денисом Монастырским.

Все указанные законопроекты предлагают законодательно урегулировать лоббистскую деятельность в Украине. Частью законопроектов предлагается создание Единого реестра субъектов лоббирования, проекты также частично разграничивают лоббизм и адвокацию. Однако эксперты отмечают, что в большинстве законопроектов все же под вопросом оказывается деятельность профсоюзных организаций.

Как сообщал УНН, местные выборы назначены на 25 октября.