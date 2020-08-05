О зарплатах и привилегиях иностранцев: советник Зеленского высказался о набсоветах

КИЕВ. 5 июля. УНН. На сегодняшний день отказаться от наблюдательных советов госкомпаний, а также полностью их “украинизировать” можно, но это не будет целесообразным. Об этом в комментарии УНН рассказал советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

“Дискуссия в обществе о набсоветах примитивизируется до уровня заработных плат. Запрос на социальную справедливость на фоне текущего экономического кризиса абсолютно логично выхватывает именно то, что лежит на поверхности. Здесь четко есть две экстремально противоположные позиции — либо установить компенсацию членам набсоветов на уровне средней по экономике, либо выплачивать компенсацию на том уровне, который есть в наиболее развитых странах для супер-квалифицированного персонала. Для того, чтобы компенсировать „неудобства“, которые возникают при нахождении на этой позиции”, — считает эксперт.

В то же время, считает он, вопрос зарплат “является второстепенным”, хотя и нуждается в адаптации к экономическим реалиям.

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Устенко отмечает, что, если зарплата, которая предлагается в набсовете госкомпании будет меньше той, которую человек может для себя найти на рынке, то он просто не примет предложение.

“... Не стоит удивляться и дифференциации в зарплатах членов набсоветов. Но стоит серьезно удивиться тому, что ее уровень иногда оказывается абсолютно одинаковым у нескольких членов набсовета одного и того же предприятия, а отличие определяется наличием другого гражданства.... Отбор в наблюдательные советы государственных компаний — должен быть не только транспарентным и формализованным с точки зрения четких критериев отбора. Но — совершенно точно — во главе этих критериев не может быть наличие иностранного паспорта”, — подчеркивает советник Президента, отметив, что это ещё более актуально при наличии возможного конфликта интересов на уровне государства.

Отметил он и важность открытости госкомпаний их финансовых потоков и принимаемых решений.

“Можно ли отказаться сейчас от набсоветов введя прямое управление Кабмина и полностью их „украинизировать“? Да, можно. Но будет ли это целесообразно сейчас? Нет, не будет. Кабмин далеко, а набсовет рядом. Кабмин перегружен текучкой, а набсовет может жить „судьбой компании“. Возможности расширения обязанностей Кабмина ограничены, а набсоветы — да еще и за такие деньги — можно „заставить“ показывать „чудеса эффективности“. Должна ли реформа корпоративного управления ликвидировать точки напряжения в госкомпаниях? Да, и может, и должна. И усилия должны быть сосредоточены здесь, а не на производном вопросе сколько платить. Решив исходные вопросы, сможем и ответить на вопрос о том какая должна быть справедливая компенсация для членов набсоветов”, — добавил советник Зеленского.

Ранее Шмыгаль заявил, что реформа корпоративного управления будет продолжена.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. В частности им предусмотрено редакцию положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина.