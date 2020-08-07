Кабмин должен включить данные о антителах к COVID-19 в критерии отмены карантина - экс-министр Минздрава

КИЕВ. 7 августа. УНН. Процент населения с антителами к COVID-19 должен быть одним из критериев отнесения того или иного региона к "цветной" карантинной зоне, а высокий процент - основанием отмены карантина. Так считает экс-министр здравоохранения Василий Князевич, передает УНН.

По его словам, показатель имунности населения к вирусу, во-первых, "даст более реальную эпидемиологическую картину", а во-вторых - это не позволит городам или областям искусственно сокращать объемы ИФА-тестирования на коронавирус.

"Поэтому, это было бы очень уместно и целесообразно, чтобы ориентировались на процент населения с антителами к COVID-19. При таких условиях никто не сможет искусственно снижать количество тестирований. Таким образом, мы будем оперировать информативной статистикой", - сказал он.

Князевич напомнил об уголовной ответственности, предусмотренной за попытки скрыть COVID-19 или его сознательное невыявление.

"А у нас коммунальными заведениями управляют мэры городов, главы администраций или советов, и именно они должны нести ответственность за объективность статистики и широкий охват тестированием", - добавил экс-министр Минздрава.

Как сообщалось в УНН, из-за карантинного "цветного" зонирования страны, которое, в свою очередь, зависит от количества выявленных больных коронавирусной болезнью, есть риск, что регионы могут сознательно снижать количество тестирований. Меньше тестов - меньше выявленных, а значит - меньшая вероятность попасть в "красную зону".

В связи с этим, в ЦОЗ Минздрава предупредили об уголовной ответственности за искусственное невыявление "ковидних" пациентов.