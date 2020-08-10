Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
11130

Несмотря на очередной пик пандемии, главный санврач Украины Ляшко - в отпуске

Несмотря на очередной пик пандемии, главный санврач Украины Ляшко - в отпуске

Виктор Ляшко

КИЕВ. 10 августа. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится сейчас в отпуске. И к концу недели его точно еще не будет. Об этом УНН сообщили собственные информированные источники в Минздраве.

Как долго уже чиновник находится на отдыхе - источник не уточнил. Однако с конца прошлой недели сам Ляшко, как и его помощники - на телефонные звонки журналистов редакции УНН не отвечают. На СМС-сообщения - тоже.

Заметим, что последние несколько дней ознаменовались для Украины рядом "ковидних" антирекордов.

Например, 8 августа было зафиксировано сразу два антирекорда: по количеству людей, заболевших - 1489 и по количеству людей, которые госпитализированы.

"Такого количества (больных и госпитализированных за сутки, - ред.) в Украине еще не было", - отметил тогда министр Кабмина Олег Немчинов.

Также напомним, из-за ухудшения эпидситуации в Украине сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул на необходимости увеличения количества тестов на коронавирус, а также поручил организовать командировку эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.