Несмотря на очередной пик пандемии, главный санврач Украины Ляшко - в отпуске

КИЕВ. 10 августа. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится сейчас в отпуске. И к концу недели его точно еще не будет. Об этом УНН сообщили собственные информированные источники в Минздраве.

Как долго уже чиновник находится на отдыхе - источник не уточнил. Однако с конца прошлой недели сам Ляшко, как и его помощники - на телефонные звонки журналистов редакции УНН не отвечают. На СМС-сообщения - тоже.

Заметим, что последние несколько дней ознаменовались для Украины рядом "ковидних" антирекордов.

Например, 8 августа было зафиксировано сразу два антирекорда: по количеству людей, заболевших - 1489 и по количеству людей, которые госпитализированы.

"Такого количества (больных и госпитализированных за сутки, - ред.) в Украине еще не было", - отметил тогда министр Кабмина Олег Немчинов.

Также напомним, из-за ухудшения эпидситуации в Украине сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул на необходимости увеличения количества тестов на коронавирус, а также поручил организовать командировку эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований.