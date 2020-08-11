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"Слуга народа" подрывает свой рейтинг накануне выборов - политолог

"Слуга народа" подрывает свой рейтинг накануне выборов - политолог

КИЕВ. 11 августа. УНН. Внутрипартийные распри между "слугами народа" подрывают рейтинг партии и снижают позиции Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии УНН заявил директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

"Из-за зашкваров, в которые попадают народные депутаты от партии "Слуга народа", рейтинг политсилы падает, и довольно ощутимо. Распри нардепов имеют, хотя и не ощутимое, влияние на рейтинги Зеленского. От резкого падения рейтинга Президента спасает то, что он стоит выше, чем депутатские разборки и лоббистские схватки. Сама же партия "Слуга народа" постоянными распрями убивает свои позиции бешеными темпами", - говорит он.

Атаки "слуг народа" на собственных министров тоже не добавляют баллов народным избранникам, добавляет Карасев.

"Эти сборы подписей - это просто попытка подорвать или ослабить репутацию министра, подвесить его на крючок, чтобы он чувствовал себя не очень комфортно и не самостоятельно", - отмечает политолог.

Напомним, "слуги народа" уже пытались уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, и.о. министра энергетики Ольгу Буславец и министра здравоохранения Максима Степанова. И даже сам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что это никчемный процесс - невозможно уволить одного министра: или весь Кабмин, или никого.

Источник: УНН
Теги: рейтинги, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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