Белорусский политолог: шансы на выдачу "вагнеровцев" Украине приближаются к нулю

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украина имеет минимальные шансы на выдачу задержанных в конце июля 32 боевиков российской ЧВК "Вагнера". Об этом в комментарии УНН сказал один из ведущих белорусских политологов Валерий Карбалевич.

"Я думаю, что такие шансы (передачи "вагнеровцев" Украине – ред.) минимальны, они приближаются к нулю. Если они и ранее были минимальными, то сейчас они вообще, так сказать, становятся абсолютно призрачными. Потому что вся эта игра с украинским контекстом была не более чем "троллингом" Москвы. А сейчас, когда выборы прошли, Путин поздравил Лукашенко с победой, а Президент Украины Зеленский наоборот - выразил озабоченность ситуацией в Беларуси и призвал стороны к диалогу", - сказал Карбалевич.



По его мнению, на сегодня ситуация с выдачей "вагнеровцев" складывается абсолютно в пользу России.



"Я думаю что, в знак благодарности за поздравления, Лукашенко выдаст "вагнеровцев" России в течение ближайших нескольких дней", - сказал эксперт, отметив, что речь идет о всех 32 задержанных, даже если среди них есть украинские граждане.



Отметим, 11 августа Офис Генпрокурора направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.



Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".



Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщалось в УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".



Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.