Директора школ из разных уголков Украины поддерживают проведение ИФА-тестов для учителей перед 1 сентября

КИЕВ. 13 августа. УНН. Накануне нового учебного года, организованный на уровне государства ИФА-скрининг среди учителей проводить не будут. Об этом ранее заявили в МОН, а затем и в Минздраве. Вместе с тем, вся ответственность за безопасный учебный процесс и его старт в условиях карантина возложена на директоров учебных заведений. В комментариях УНН они рассказали, нужно ли учителям тестирование на "ковид" и есть ли реальная возможность его организовать.

"Провести ИФА-тестирования для всего коллектива - это было бы хорошо. Я, например, за. Но, к сожалению, мы не уполномочены на то, что внедрять такие инициативы. Зато на директоров школ сегодня положили кучу обязанностей в части организации образовательного процесса в условиях карантина", - рассказала директор школы в с. Луганское, что в Донецкой области, Галина Васильева.

Поддерживает такую необходимость и директор Печерской общеобразовательной школы I-III ступеней Тульчинского районного совета Винницкой области Котовская Леонида.

"Я думаю, что это было бы уместно, с целью обеспечения безопасности и сохранения здоровья учителей и, как следствие, детей, с которыми работники школы находятся в контакте. Здоровье наших детей для нас в приоритете, поэтому было бы неплохо", - сказала она.

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На необходимости ИФА-скрининга среди педагогов настаивает и директор Суворовской общеобразовательной школы I-III ступеней (Тульчинский район, Винницкая область) Григорий Довгань.

По его словам, прежде чем зайти в класс, учитель должен быть уверен, что не является носителем вируса.

"Это не просто уместно, это правильно. Чтобы учитель для себя знал, что он не является носителем вируса, понимал имеет ли антитела к CONID-19 или нет, и в случае вдруг чего обезопасил от того детей, с которым он контактирует. Я за такую инициативу", - сказал он.

В столице тоже соглашаются с мнением своих коллег из разных регионов Украины.

"Это было бы хорошим, и правильным шагом. Я вообще считаю, что надо как можно более широко тестировать, чтобы понимать, в каком состоянии находится эпидемиологическая безопасность", - отметил директор СШ №148 г. Киева Сергей Горбачев.

Вместе с тем, все директора добавляют, что самостоятельно организовать такие ИФА-исследования даже для своего одного коллектива возможности не имеют. В первую очередь из-за нехватки средств.

"Но на это нет денег. И антиковидний фонд используется, скажем так, для образования "очень печально". Образование практически ничего не получает", - объясняет Горбачев.

Заметим, что в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать ковид-тестирования для учителей не будут. Там пояснилы, что это - прерогатива местных властей и, собственно, директоров учебных заведений. И это несмотря на статистику из разных регионов, которая показала целесообразность и своевременность ИФА-скрининга для педагогов.

В частности, такие тесты учителя проходили во Львове накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания).

Также, ИФА-тесты провели воспитателям детских садов г. Ровно перед началом их работы. И тоже, исследования тогда выявило 58 человек с антителами IgM. Конечно, их не допустили к работе.

Сейчас же, вопрос тестирования учителей перед 1 сентября остается открытым.

На сайте КМУ есть петиция, которая призывает правительство найти государственное финансирование на эти цели, чем обезопасить и детей, и учителей от заражения "ковид".

И пока в КМУ "молчат", отдельные органы местной власти уже начали выделять финансирование на ИФА-скрининг для педагогов из своих городских бюджетов. Так, одним из первых таких городов стал Житомир.