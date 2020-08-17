Процент охвата ИФА-тестами военных еще меньше, чем врачей: 2,3%

КИЕВ. 17 августа. УНН. ИФА-тестирование на выявление антител к коронавирусу прошли 5 тыс. 745 военнослужащих ВСУ. Об этом УНН рассказали в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"В лабораторных подразделениях учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины всего прошли ИФА-тестирование на выявление антител к коронавирусу 5745 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

Там добавили, что антитела IgG обнаружены у 132 военнослужащих, антитела IgM - у 67.

"Количество военнослужащих ВСУ, которые прошли тестирование, составляет 2,3%", - сообщили военные медики.

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Как уже сообщалось в УНН, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих системному ИФА-скринингу, согласно приказа Минздрава, определены полицейские, военные и пограничники.

Однако, на практике показатели охвата тестами указанных групп риска до сих пор остаются очень низкими.

Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании.

А нардеп Ирина Верещук, в свою очередь, отметила на прямой ответственности главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за низкие показатели ИФА-скрининга среди медиков, в частности.