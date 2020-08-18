Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники

КИЕВ. 18 августа. УНН. Возле украинско-белорусской границы не наблюдается движения военной техники, никаких нестандартных ситуаций или любых провокаций на участке границы зафиксировано не было. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Мы не наблюдаем движения военной техники на территории Беларуси вблизи нашей границы. Со своей стороны Государственная пограничная служба обеспечивает надлежащую охрану этого участка. Наши подразделения находятся на усиленном варианте (несения службы - ред.)", - сказал Демченко.



По его словам, украинской стороной привлечено "достаточное количество пограничных нарядов, сил и средств для того, чтобы обеспечить надлежащую, надежную оборону" украинско-белорусского участка границы.



"На данный момент никаких нестандартных ситуаций или любых провокаций мы не фиксируем", - сообщил пресс-секретарь.



Кроме того, он отметил, что на сегодня на границе с Беларусью функционирует 7 пунктов пропуска. Еще часть остается закрытой по решению правительства еще от начала введения карантинных мероприятий.



"Ежесуточно средний пассажиропоток через украинско-белорусскую границу как на въезд, так и на выезд составляет около 4 тыс. человек", - добавил Демченко.



Напомним, ранее сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Беларусь развернула боевые подразделения армии на западных рубежах границы и привела их в полную боевую готовность.