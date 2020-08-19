Стало известно, во сколько обойдется Киеву празднование Дня Независимости

КИЕВ. 19 августа. УНН. На проведение в столице торжественных массовых мероприятий ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага Украины 23-24 августа предусмотрено около 300 тыс. гривен. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте общественных коммуникаций КГГА.

"Городской целевой программой "Содействие развитию гражданского общества в Киеве на 2020-2022 годы", утвержденной решением Киевского городского совета от 12 декабря 2019 года №452/8025, в бюджете города Киева на 2020 год предусмотрены средства на проведение мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины в сумме 300 тыс. гривен. По результатам проведенной процедуры электронной закупки услуг на торговой площадке Prozorro сумма была уменьшена до 285 тыс. гривен", - сообщили в департаменте.

Также УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.

План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведению церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного Флага Украины на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" на Лаврской.

Предполагается также "включение праздничной иллюминации в центральной части Киева" 23 и 24 августа.

24 августа запланировано проведение парусной регаты "День Независимости".

Также в плане значится "содействие в подготовке и проведению торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади", и в "проведении молебнов за украинский народ" 24 августа.

Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.