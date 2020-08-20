COVID-19 в Польше: в посольстве рассказали о трудностях для украинцев во время пандемии

КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала карантина в Польше посольство Украины в этой стране получило где-то 40 000 обращений. Чаще всего украинцы спрашивали, как вернуться в Украину или, наоборот, остаться в Польше. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в посольстве Украины в Республике Польша.

Так, помощь посольства украинцам в контексте пандемии коронавируса начала предоставляться с момента объявления на территории Польши эпидемиологической угрозы и в дальнейшем продолжается.

"За первый период карантина к нам обратилось ориентировочно 40 000 граждан. Речь идет о лицах, которые зарегистрировались в электронных формах, писали в посольство по электронной почте и в мессенджер Facebook, звонили на телефоны горячей линии. С субботы, 14 марта, когда посольство открыло 10 телефонов горячей линии, в среднем, каждый дежурный дипломат отвечал на 150-200 звонков в течение суток. Это ориентировочно 2000 - в течение суток на все телефонные линии. Их количество уменьшилось примерно на половину только с 29 марта", - рассказывают в посольстве.

Сообщается, что украинцы спрашивали о транспортных возможностях возвращения в Украину, о режиме работы и перечне действующих пунктов пропуска на государственной границе.

"Значительная часть наших граждан, которая в связи с эпидемией намеревалась остаться на территории Польши, волновалась по поводу завершения сроков легального пребывания в стране и спрашивала, не приведут ли к депортации просроченные документы, когда они будут возвращаться в Украину. Спрашивали также о возможности продления сроков легального пребывания в связи с невозможностью выезда. Получали также заявки от студентов о намерениях администрации учебных заведений выселить их из общежитий, были сигналы также и о потере работы, в связи с сокращением производства из-за карантина", - отмечают в дипучреждении.

В посольстве отметили, что по состоянию на начало апреля предоставили ответов и разъяснений на более чем 6000 электронных обращений.

Сегодня ситуация уже другая, количество обращений значительно снизилось, люди также начали активнее заходить на сайт посольства, где на постоянной основе актуализируется вся консульская информация, а также полезная информация, касающаяся контекста эпидемии (медпомощь в РП, режим пересечения границы и т.д. ).

"Стоит также вспомнить, что после временного прекращения Украиной регулярного международного пассажирского авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения при организационном содействии посольства в Украину отбыло 10 спецпоездов Укрзализныци, 4 самолета SkyUp Airlines", - добавили в посольстве.

Ранее УНН писал, сколько средств предусмотрено в 2020 году на поддержку связей с украинцами за рубежом.



