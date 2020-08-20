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Во фракции "Голос" поддерживают создание ВСК по мотивам отчета американской компании Kroll

Во фракции "Голос" поддерживают создание ВСК по мотивам отчета американской компании Kroll

Ярослав Юрчишин

КИЕВ. 20 августа. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн грн. Впоследствии, в ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на этот факт, инициируют создание соответствующей временной следственной комиссии. Во фракции "Голос" говорят, что готовы проголосовать за такое постановление о ВСК, передает УНН.

Так, по словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, отдельные правоохранительные органы сегодня занимают позицию блокирования расследования дел по "Привата". И в связи с этим, создание парламентской ВСК является целесообразным шагом.

"Считаю, что целесообразно создать такую ВСК, и в отношении всех дел, которые ведутся по прежним владельцам ПриватБанка. Не только в США, но и в Украине есть ряд производств, в частности в НАБУ. Несмотря на то, что ОПУ фактически занимает позицию блокировки этих дел, чрезвычайно важно усилить парламентский контроль за ними. Поэтому, я думаю, что очень целесообразно, учитывая то, что мы усилили полномочия временных следственных комиссий, создать такую ВСК. Надо поставить под парламентский контроль выполнение правоохранителями своих функций", - сказал он.

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Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу Суркисов" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах к госбанку.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркисами.

Напомним, в "Слуге народа" раньше тоже отреагировали на отчет Kroll и не исключили проведения специальных заседаний правоохранительного комитета по этому поводу.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, ВРУ, ВСК ВР, Игорь Суркис
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