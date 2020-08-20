Шоумен Притула предложил повысить коммунальные тарифы для киевлян

КИЕВ. 20 августа. УНН. Шоумен и кандиадат в мэры Киева Сергей Притула предлагает повысить коммунальные тарифы. Об этом он сообщил в своем интервью для сайта lb.ua, передает УНН.

Притула рассказал в своем интервью, что видит повышение тарифов решением проблемы питьевой воды в Киеве.

"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой- реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", - отметил Притула.

Притула также отметил, что решение о повышении тарифов не совсем понравится обществу.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса Центра Разумкова, которое было обнародовано 13 августа, за шоумена Сергея Притулу готовы отдать свои голоса 5,5% киевлян. Он занимает 5 место в общем рейтинге кандидатов на должность городского головы Киева.