Субботние школы и благоустройство мест памяти: как МИД в этом году поддерживает украинскую диаспору в Чехии

КИЕВ. 21 августа. УНН. В 2020 году украинским общественным организациям Чехии оказывалась помощь по поддержке деятельности украинских субботних школ, а также на осуществление мероприятий по благоустройству за рубежом мест памяти. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике.

"МИД Украины в 2020 году на поддержку функционирования украинских субботних школ ЧР было выделено 3350 долл. США, на благоустройство мест памяти - 2000 долл. США", - сообщили в посольстве.

Также сообщается, что дипломаты посольства поддерживают постоянный контакт с руководителями украинских общественных организаций Чехии, также проводятся заседания Координационного совета руководителей украинских общественных организаций ЧР, на которых обсуждают актуальные вопросы деятельности организаций, согласовываются совместные планы.

"Обычно заседания Координационного совета проводятся один раз в квартал. В этом году в связи с пандемией коронавируса прошло лишь одно такое заседание в начале марта. В рамках оказания поддержки украинским общественным организациям Чехии посольством ведутся переговоры с правительством ЧР о выделении для нужд украинской диаспоры Чехии помещения в Праге для размещения Украинского культурно-образовательного центра", - отмечают в посольстве.

Также в общине реагируют и на текущую ситуацию с пандемией: проводится информационно-разъяснительная работа и оказывается посильная помощь.

"В течение марта-апреля среди украинцев Чехии проводилась постоянная информационно-разъяснительная работа, направленная на распространение актуальной информации об эпидемиологической ситуации в Украине и в Чешской Республике, а также возможности пребывания на территории ЧР и отъезда в Украину. Консульскими работниками поддерживается контакт с санэпидемстанциями Чехии на предмет выявления больных коронавирусом граждан Украины и предоставления им в случае необходимости помощи", - сообщили в посольстве.

Кроме этого, в сети Facebook была создана группа "Защита украинцев в Чехии" с целью информирования украинцев Чехии и предоставления им посильной помощи. Руководители украинских общественных организаций Чехии собрали средства для возможной поддержки граждан Украины, которые оказались в трудных условиях в результате объявленной в ЧР чрезвычайной ситуации.

Ранее УНН писал, сколько средств предусмотрено в 2020 году на поддержку связей с украинцами за рубежом.