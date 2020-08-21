Командование Медицинских сил превратили в "центр" коррупции и не без ведома руководства ВСУ - Жданов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера СБУ сообщила о причастности руководства управления Командования Медицинских сил к вымогательству и получению взятки в 1 млн грн. Деньги требовали за проведение закупки медицинских масок. И хотя такая структура, как Командование Медицинских сил, была создана всего лишь в феврале текущего года, она уже спелая превратиться в очередной коррупционный центр ВСУ. Об этом УНН заявил военный эксперт Олег Жданов.

Более того, по его словам, все это происходило не без ведома высшего руководства армии.

"Ну нельзя прятать схемы от вышестоящего командования", - говорит эксперт и объясняет, что КМС было создано для соответствия стандартам НАТО.

"Сделали хорошее дело - Командование Медицинских сил, все как в натовских странах, начали сосредоточивать все в одни руки, систему управления, обеспечения закупок. Но туда пришли люди, которые привлекли за собой коррупционные схемы, и им гораздо легче работать, потому что все централизованно и все идет через одну дверь и легче контролировать", - говорит Жданов.

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По его словам, то, что в новосозданном командовании сосредоточились все коррупционные схемы, сомнений не вызывает.

"То, что там сосредоточились все коррупционные схемы - в этом нет сомнения, к сожалению. Это специфика нашей страны - мы не начинаем создавать, в результате получается "КПСС". Это особенности нашего государства и ВСУ, в том числе.

Структура нормальная и может работать. Но нам надо поучиться заниматься борьбой с коррупцией, не в лозунгах. И "рыба гниет с головы". Если начнутся судебные преследования и реальные приговоры за коррупцию в высших эшелонах власти - снизу коррупция прекратится автоматически", - резюмировал он.

Заметим, что командование медицинских сил ВСУ в Вооруженных Силах Украины в феврале возглавил генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

А подчиняется КМС непосредственно главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Последний уже попытался отмежеваться от коррупционного скандала и заявил, что "высокое доверие общества к Вооруженным силам недопустимо подрывать коррупционными деяниями".

Напомним, ранее эксперты обвиняли Хомчака в уничтожении военного потенциала украинской армии, и артиллерии, в частности, из-за предлагаемой им "кадровой реформы ВСУ".