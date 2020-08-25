Успешной концессии портов способствовала политическая воля Президента - Скичко

КИЕВ. 25 августа. УНН. Успешной концессии украинских портов способствовала политическая воля Президента Владимира Зеленского. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Александр Скичко.

"Считаю, что затягивание с принятием закона о концессиях в прошлые годы связано исключительно с отсутствием политической воли у предыдущей власти. Вместо этого, Президент Зеленский и новый состав Верховной Рады такую волю продемонстрировали, закон о концессиях был принят парламентом и подписан Президентом осенью прошлого года", - рассказал он.

Речь идет о ЗУ "О концессии", который парламентарии одобрили 3 октября 2019 года. Документ четко определил права и обязанности инвестора и государства, установив на рынке прозрачные правила игры, уточняет Скичко.

Соответственно, появился правовой механизм для проведения инвестиционных конкурсов, добавляет нардеп, напоминая, что два таких конкурса состоялись в январе этого года.

Скичко отметил, что Украине выгодно сдавать порты в концессию.

"Во-первых, это инструмент привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры страны. Во-вторых, после завершения срока концессии все, что построит концессионер, возвращается в управление государства. В-третьих, те две концессии, которые уже заключены, предусматривают сохранение рабочих мест минимум на пять лет, то есть решают социально важный вопрос обеспечения работой населения. Аналогичные условия можно предусмотреть и для других концессионных соглашений", - говорит нардеп.

Ранее УНН сообщал, что в сентябре прошлого года Президент Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию передать в концессию два украинских порта: "Ольвию" и "Херсон". Оба конкурса были завершены в январе. Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals. На сегодня оба порта успешно переданы в концессию.

"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.

В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисления QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.

"Всего за 35 лет концессии ("Ольвии" - ред.) будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил министр Криклий.