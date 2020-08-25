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Сведения об отчете Kroll в расследовании схем "ПриватБанка" составляют тайну — НАБУ

Сведения об отчете Kroll в расследовании схем "ПриватБанка" составляют тайну — НАБУ

КИЕВ. 25 августа. УНН. В НАБУ отказались прокомментировать привлечение отчета американской компании Kroll к делу расследования "схем" вывода средств из "ПриватБанка". Там сослались на тайну следствия, говорится в ответе Бюро на запрос УНН.

Так, в НАБУ объяснили, что сведения досудебного расследования составляют тайну следствия и могут быть разглашены только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

"Учитывая изложенное, запрашиваемые сведения составляют тайну досудебного расследования и не подлежат разглашению", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

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Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркисами.

По мнению депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.

Но поскольку этого не происходит, депутаты из "Голоса" выступили за парламентский контроль этого вопроса и уже заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, расследование, НАБУ
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