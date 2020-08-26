Задача Президента: в IFC рассказали, как правительство и Рада справились с концессией портов

КИЕВ. 26 августа. УНН. К 2024 году Украина планирует инвестировать в важнейшие транспортные системы, включая порты, по меньшей мере 20 миллиардов долларов. Достичь такой амбициозной цели за счет только государственного финансирования невозможно. Именно поэтому к процессу присоединился член группы Всемирного банка - международная финансовая корпорация IFC. О том, как Украина впервые передала порты в концессию, УНН рассказал региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

"IFC работала с правительством Украины, чтобы помочь создать среду, в которой частные компании могли бы инвестировать в инфраструктурные проекты в рамках различных моделей государственно-частного партнерства", - говорит он.

Пеллмар уточнил, что одним из ключевых препятствий для внедрения модели государственно-частного партнерства (ГЧП) было отсутствие законодательной базы. Проблема была решена осенью прошлого года, когда парламентарии одобрили ЗУ "О концессии".

"Принятый в 2019 году закон о концессиях, внесение изменений в закон о ГЧП и создание Агентства по развитию ГЧП создали основу для содействия стратегическим инвестициям в физическую и социальную инфраструктуру Украины. Благодаря этим инвестициям повышается экспортная конкурентоспособность, увеличиваются поступления в бюджеты всех уровней и улучшается местная коммунальная инфраструктура", - говорит Пеллмар.

Отметим, что ЗУ "О концессии" четко определил права и обязанности инвестора и государства, установив на рынке прозрачные правила игры. По мнению народных депутатов, одобрению закона и дальнейшей успешной концессии украинских портов способствовала политическая воля Президента Владимира Зеленского и нового состава Верховной Рады.

Такого же мнения и в IFC. Пеллмар напоминает, что правовой механизм, заложенный законом, позволил провести два успешных конкурса - о передаче в концессию двух украинских портов: "Ольвии" и "Херсона".

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Добавим, что оба конкурса были завершены в январе. Согласно дедлайну, публично озвученному Президентом Владимиром Зеленским.

"Успешное закрытие пилотных концессий в портах "Ольвия" и "Херсон" подтвердило, что модель государственно-частного партнерства является действенной для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру Украины. Мы гордимся тем, что оба проекта значительно превышают ожидания в плане инвестиций и концессионных платежей", - добавил он.

В IFC говорят, что готовы помогать украинскому правительству в реализации концессий в секторах автомобильных дорог, аэропортов, железнодорожном и энергетическом секторах. Это позволит увеличить приток инвестиций и ускорить экономический рост страны, убежден Пеллмар.

Напомним, победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals.

"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.

В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисления QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.

"Всего за 35 лет концессии ("Ольвии" - ред.) будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.