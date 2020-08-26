Эксперт рассказал о главном претенденте на голоса киевлян, которые еще не определились со "своим" кандидатом в мэры

КИЕВ. 26 августа. УНН. Около 30% киевлян еще не определились с выбором следующего мэра и большую часть этого электората, скорее всего, заберет на себя кандидат от правящей партии Ирина Верещук. О таком прогнозе, а также о шансах оппонентов Кличко попасть с ним во второй тур в комментарии УНН сказал политолог Олег Саакян.

Так, по его словам, второй тур выборов столичного мэра - почти неизбежен, и он будет интереснее чем первый.

"Кто точно попадет во второй тур - прогнозировать еще трудно. Но, в случае попадания во второй тур, кто бы это ни был, его задача - мобилизовать антирейтинг Кличко. В этом случае стоит вспомнить, что Кличко, кроме объявленных рейтингов, так же имеет серьезный антирейтинг. Если кандидату, который пойдет во второй тур, удастся мобилизовать избирателя не столько за себя, сколько против Кличко, тогда появляется серьезный шанс на победу", - предполагает эксперт.

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Саакян напоминает, что около трети киевлян еще вообще не определились за кого будут голосовать. И вероятно, что большую часть этого электората может забрать на себя Ирина Верещук.

"То, что большую часть этого избирателя может взять Верещук - абсолютно верное предположение. Но сначала задача выйти во второй тур, и тогда на львиную долю этого избирателя она смело может рассчитывать", - пояснил политолог.

Относительно шансов уже объявленных кандидатов составить конкуренцию Кличко во втором туре, то спрогнозировать их пока сложно, ведь кампании только начинаются, каждый претендент - и Верещук, и Кучернко и остальные - имеют свои "плюсы".

"Верещук - это опора на правящую партию, это рейтинги политической силы, это узнаваемость, опыт мэрский, пусть маленького города, но это опыт управления, плюс конъюнктурная часть избирателей, которые будут голосовать за провластного кандидата.

Кучеренко от "Батькивщины" - имеет образ хозяйственника, который знает тему ЖКХ. И у него ниже антирейтинг, чем у многих других кандидатов. Притула может быть объединяющим кандидатом для патриотической и активистской среды", - рассуждает Саакян.

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Относительно Пальчевского, то его шансы на выход во второй тур - ниже.

"... несмотря на большое количество рекламы и серьезную узнаваемость через медиа, но на его поле есть ряд кандидатов, которые на этом же фланге играют, и будет серьезное перетягивание голосов", - уточнил политолог.

Напомним, в лидерах будущих мэрских выборов в столице, по данным букмекеров, сегодня находятся Кличко и Верещук.