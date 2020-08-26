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Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

Депутаты хотят "послушать" губернатора Куцого: как 6-миллионный "дорожный" тендер получил фигурант криминала

КИЕВ. 26 августа. УНН. Миллионный тендер на "дорогу" в Одесской области, который достался компании, являющейся фигурантом громкого уголовного производства, заинтересовал народных депутатов. Сумма закупки в 6,5 млн грн - немалые средства, говорит Николай Величкович и не исключает, что транспортный Комитет ВР "послушает аргументы" губернатора Одесской области по этому поводу. Об этом нардеп сказал в комментарии УНН.

По словам политика, вызов любого губернатора или местного чиновника в ВР для отчета перед депутатами - нормальная и распространенная практика, тем более, когда речь идет о миллионных суммах из бюджета.

"У нас на комитете (транспортный Комитет ВР) практика приглашения представителей государственных органов власти, в частности. Всех государственных структур, которые необходимы нам для общения, чтобы поднять и изучить те или иные вопросы. Комитет имеет законное право это сделать - пригласить их на заседание комитета или подкомитета. Я в прошлом созыве был заместителем председателя комитета, и мы приглашали, в частности, председателей ОГА также на рассмотрение таких вопросов", - отметил депутат.

Величкович пообещал изучить обстоятельства скандальных синхронных тендеров на дорожные ремонтные работы, которые в июле провел Килийский городской совет (Одесская область).

Напомним, победу в аукционах отдали ГП "Лидер" с уставным капиталом в 1 тыс. Грн и уголовным шлейфом.

Указанная компания, согласно решению Киевского райсуда Одессы, в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами при выполнении ремонтных дорожных работ в г. Одесса. Сами работы так и не завершила.

В рамках уголовного дела №12019160000001061, в ГП "Лидер" судом были санкционированы обыски.

Также напомним, что сомнительный "Лидер" оказался настоящим "фаворитом Труханова". Ведь компания на "дорожном строительстве" уже освоила более 295 млн грн из городского бюджета Одессы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Одесса и Одесская область, тендеры, дорога, ремонт
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