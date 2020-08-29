У кредитора правительства оказалось "замятое" уголовное дело

КИЇВ. 29 августа. УНН. У кредитора правительства - частной корпорации Cargill - оказалось в Украине "замятое" дело по факту неуплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на источники.

В 2015 году правоохранители Херсонской области расследовали уголовное дело по факту создания фиктивных предприятий: ЧП "Микро Агро", ЧП "Промагроцентр" и ЧП "Центр Резерв".

В ходе изучения банковских счетов этих компаний было установлено, что украинская "дочка" Cargill перевела на счет ЧП "Центр Резерв" 43 млн грн якобы за семена подсолнечника. Но в налоговой отчетности эти операции отражены не были, что по данным правоохранителей указывает на то, что имело место быть уклонение от уплаты налогов на 8,6 млн грн.

В 2017 году директор ЧП "Центр Резерв" был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам – истек срок давности дела. Дело было закрыто, и факт о неуплате налогов на сумму 8,6 млн грн по операции между Cargill и ЧП "Центр Резерв" так и не был расследован, хотя должен был быть выделен в отдельное производство.

И это не единичный случай, когда Cargill "грешил" работой с фиктивными предприятиями.



Напомним, правительство Украины на прошлой неделе сообщило, что взяло в долг у Cargill 250 млн евро под проценты, которые выше прошлогодних.