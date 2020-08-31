Министр Криклий поставил задачу перед новым руководителем УЗ

КИЕВ. 31 августа. УНН. Перед новым главой правления Укрзализныци Владимиром Жмаком стоят три главные задачи: быстрые и жесткие управленческие решения, высокие финансовые показатели и цифровизация сервисов. Об этом в своем интервью УНН сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Перед Жмаком задача первая: быстрые управленческие решения и переформатирование в команде. Когда мы знаем, что человек - подлец, его должны выгонять быстро и жестко, а не ждать служебных проверок по три раза. Неэффективный - расстаемся. Здесь нужно быть равнодушным и жестким управленцем, который имеет единого заказчика - это государство, и финансовое благополучие компании.

Что касается антикризисной программы. УЗ должна вернуть свои докризисные финансовые показатели. Мы убираем дублирующие функции, убираем административный персонал, который сам не знает, чем он занимается. Безусловно, это не касается базового персонала, который должен работать, и мы их будем защищать - это социально священная миссия государства.

Также хочется цифровизации сервисов. И разделение компании на три вертикали - это грузовые, пассажирские и инфраструктурные операторы, где у каждого своя команда и свои результаты, но эти компании максимально прозрачно работают и предоставляют лучшие услуги в своем сегменте для своего клиента", - рассказал Криклий.

Ранее в интервью УНН Криклий сообщил о достижениях за год на должности, нового главу УЗ, стоимость железнодорожных билетов, судьбу портов, вокзалов и аэропортов.

Ранее УНН сообщал, назначенный Криклием руководитель "Украинского Дунайского пароходства" Алексей Хомяков показал рекордную прибыль госпредприятия только за первые полгода.