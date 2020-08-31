Верещук о своей мэрской программе: "моя задача - установить честные правила игры и восстановить справедливость"
Ирина Верещук
КИЕВ. 31 августа. УНН. Кандидат от СН на должность городского головы столицы Ирина Верещук рассказала, что вскоре будет презентовать свою предвыборную программу. По ее словам, она имеет пошаговый план решения неотложных проблем горожан, в частности, по вопросам транспорта, экологии и хаотичной застройки Киева. Об этом она сказала в комментарии УНН.
"Конкретные шаги есть в моей программе, которую я сегодня тоже буду презентовать и показывать. Там есть основные шаги, и в том числе по борьбе с хаотическими застройками. Как и тысячи киевлян, я глубоко чувствую несправедливость.
Эта борьба за честные правила, за прозрачные правила, за справедливое распределение бюджета - когда бюджет должен быть сформирован так, где уязвимые будут получать наибольшую опеку и ощущение того, что они являются членами общества и общины, а богатые и состоятельные будут получать равные правила и точно без преференций тех, которые имеют сегодня. Вот что должна сделать мэр Верещук Ирина в должности уже в первый свой год: установить честные правила и восстановить справедливость. А остальное - уже будем двигаться дальше по определенному плану", - сказала политик.
Как писал УНН, уже известно, что за мэрские должности на грядущих выборах будут бороться не менее 5 женщин.
Напомним, по прогнозам политологов, именно с Верещук действующему мэру Киева Виталию Кличко во втором туре будет конкурировать наиболее сложно. При этом, что "партии" с участием Пальчевского и Притулы эксперты называют заведомо выигрышными для действующего мэра.