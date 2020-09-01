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Никто никому не отдаст Укрзализныцю - Криклий

Никто никому не отдаст Укрзализныцю - Криклий

Владислав Криклий

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Укрзализныцю оптимизируют, разделят, но оставят в собственности государства. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Самым большим нашим вызовом будет железная дорога. Там долго существовала клановость, дублирование функций, которые "сосут" деньги. Будем оптимизировать. Когда говорят, что будут увольнять людей - это не так. Никто не будет трогать машинистов или работников депо, надо, прежде всего, увольнять административный персонал", - рассказал он.

Также Криклий добавил, что даже речи не идет о приватизации Укрзализныци.

"Никто не говорил и не говорит о том, чтобы железную дорогу кому-то отдавать. Мы не можем отдавать конкуренту железную дорогу в управление. Они смогут влиять на географию того, как будет происходить транзит. Это все равно, что отдать РЖД. Но, абстрагируясь от стран и флагов, для нас в любом случае это конкуренты, и отдавать конкурентам - значит быть в зависимости", - подчеркнул он.

Министр заверил, что даже если в акционерное общество УЗ войдет другая компания, она все равно не сможет получить контроль над Укрзализныцей - только дивиденды, что является одним из эффективных путей увеличения капитализации железной дороги.

Напомним, новый глава Укрзализныци Владимир Жмак рассказал, кого будут увольнять.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Укрзализныця, Мининфраструктуры, Владислав Криклий

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
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