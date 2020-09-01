"Слуги народа" представят своего кандидата в мэры Луцка в середине сентября

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ближе к середине сентября политическая партия "Слуга народа" представит своего кандидата на пост мэра города Луцка. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"В Луцке есть наша кандидатура, но там окончательно решение не принято. Мы уже представляем точно и будем представлять, ближе к середине сентября. А так все были представлены", - сказала Кравчук.

Напомним, во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября. Однако среди кандидатов не было кандидата на должность мэра Луцка.