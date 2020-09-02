Криклий рассказал, как изменятся железнодорожные вокзалы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство инфраструктуры планирует передать железнодорожные вокзалы с большим пассажиропотоком в концессию. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Железнодорожные вокзалы - тоже хотим передать в концессию, чтобы они превращались в удобные места. Все, конечно, не будут интересны инвестору, но в больших городах, где скопление людей - да. Там, где не продумана логистика - будут хорошие торговые центры. Бюджет Укрзализныци тратит на их содержание, но управляет ими неэффективно. Для пассажира это совсем будет другой эффект - кинотеатры, магазины, фудкорты, капсульные отели", - отметил Криклий.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил ряд задач перед новым руководителем Укрзализныци Владимиром Жмаком.

Ранее эксперты рассказали УНН как концессия портов изменит социальную жизнь Николаева и Херсона.