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Цыбулько: на столичных выборах уже наблюдаем нашествие "шоуменов", но они - малоперспективные

Цыбулько: на столичных выборах уже наблюдаем нашествие "шоуменов", но они - малоперспективные

Владимир Цыбулько

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Накануне старта мэрской гонки в столице уже есть сразу несколько кандидатов, которые так или иначе "является более шоуменами, чем реальными политиками или управленцами". Об их шансах и вероятности претендовать на симпатию киевлян в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.

По его словам, среди тех, кто уже претендует на должность мэра Киева - шоумен не только Сергей Притула.

"У нас же и Виталий Кличко тоже звезда шоу-бизнеса. И депутат Гончаренко у нас больше звезда шоу-бизнеса", - говорит Цыбулько и добавляет, что киевляне не склонны больше доверять шоуменам, потому что обученные "горьким опытом".

Ко всему, в контексте кандидата Притулы, например, у него еще и партия, которая не пользуется поддержкой горожан.

"Что работает против Притулы? Это первое - ассоциация с партией "Голос". Сети партийной у Притулы нет, ему не на что опереться на выборах. И это может сыграть решающую роль против него в туре. Ну и объективно: во втором туре не может быть двух представителей шоу-бизнеса", - сказал Цыбулько.

Заметим, что позицию политолога уже подтверждают и первые соцопросы, проведенные в Киеве.

Так, по данным исследования ВОО "Передовые правовые инициативы", шоумены Андрей Пальчевский и Сергей Притула могут рассчитывать только на 5% голосов избирателей.

Напомним, эксперты прогнозируют, что выборы в столице будут проходить в два тура. Также специалисты прогнозируют падение рейтингов Кличко и пассивность его "избирателя".

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев
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