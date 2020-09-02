В облавтодоре рассказали, при каких условиях и как скоро смогут достроить столичную Окружную

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Недавно "Укравтодор" представил концепцию достройки Киевской объездной дороги. Предполагается объединение всех шести международных трасс, которые проходят транзитом через Киев. Проект масштабный, но вполне реализабельний. В условиях его реальной политической поддержки на самом высоком уровне. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник службы автомобильных дорог Киевской области Руслан Нычик.

"Все, что мы привыкли называть Окружной дорогой - сегодня это лишь сборник каких-то недоделанных карт и проектов. В полном объеме проектной документации, на основе которой могло начаться строительство, никогда не существовало. Были разработаны два технико-экономических обоснования на мостовые переходы через Киевское море Каневское водохранилище. Они являются не полными проектными - отдельными участками. И этот проект уже очень устарел - он примерно 2012 года. Также он не прошел ни одну экспертизу.

Если говорить подробнее о Киевской объездной дороге, то мы планируем построить полукольцо вокруг Киева, что будет, по нашему мнению, соединять ключевые маршруты, которые генерируют транзитный трафик вокруг Киева.

Оно будет строиться от трассы Варшавка - автомобильной дороги М 07 Киев-Ковель, до автомобильной дороги М 06 Киев-Чоп, а дальше будет соединяться с автомобильной дорогой М 05 Киев-Одесса и дальше Н1 Киев-Знаменка, далее, в районе города Украинка, планируется построить мостовой переход через реку Днепр протяженностью порядка 6 км. Сам мостовой переход с подходами и эстакадами будет примерно длиной 25 км, и дальше он будет соединяться с автомобильной дорогой Н 08 - это Борисполь, Мариуполь и продолжение будет идти до М 03 - это автомобильная дорога Киев-Харьков", - уточнил он.

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По словам Нычика, полукольцо значительно разгрузит Киев, потому что весь транзитный транспорт не будет заезжать в город.

"То есть, те, кто двигается транзитом будут объезжать", - сказал он.

Кроме цели разгрузить столичные дороги, достроенный КОД также окажет положительное влияние и на экологию в Киеве, добавляет глава областного автодора.

Нычик подчеркивает, что реализовать такой масштабный проект за 4-5 лет вполне реально, но для этого нужна широкая политическая поддержка на самом высоком уровне.

"Ведь речь о привлечении средств, в том числе и на международном уровне. Кроме этого, проект не будет двигаться и без активной поддержки Киевской областной государственной администрации", - отметил он.

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Напомним, по словам народного депутата и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, "объездная дорога - это один из ключевых перспективных объектов президентской программы "Большая стройка", и вполне может быть построена за 5 лет".

Она также считает, что завершение КОД позволит разгрузить транспортный поток почти на 40%, чем уменьшит количество пробок в столице.

"Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке", - отметила она на презентации концепта "Укравтодора".

Также напомним, действующий мэр столицы Кличко ранее обещал за год достроить Большую Окружную до улицы Богатырской. Вместе с тем, киевляне упрекают его, что стоимость полуготового Шулявского путепровода и начатой Большой окружной уже перевалило за 2 млрд. В социальных сетях, люди требуют прекратить "пиариться на ремонтах" и все же достроить Окружную, поскольку даже ремонт обещанных участков "превратился в долгострои", которые, в свою очередь, приводят к ежедневным транспортным коллапсам в Киеве.