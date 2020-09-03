Криклий о концессии аэропортов: критическая инфраструктура за нами, терминалы - за инвесторами

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине планируется запуск такой модели концессии аэропортов, при которой государство будет обеспечивать взлетную полосу и условия на аэродроме, а концессионер будет инвестировать в терминал. Об этом в своем интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы, в принципе, хотим запускать такую модель, где государство обеспечивает взлетную полосу и условия по аэродрому, а инвестор - вкладывает в терминал, его развивает, насыщает, сервисы запускает. Это лучшее решение, потому что государство, конечно, тоже может делать аэропорты, мы видим классные кейсы: "Львов", "Борисполь", но это дорого. И чтобы не контролировать и не администрировать, лучше "на берегу" договориться, кто чем занимается. Критическая инфраструктура - за нами, терминалы - за инвесторами", - отметил он.

Также Криклий добавил, что сейчас в концессии находятся аэропорты "Харьков", "Жуляны", "Ивано-Франковск" и "Днепр".

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что строительство аэропорта в Днепре планируют начать этой зимой, если позволят погодные условия.

Ранее УНН писал, что Министерство инфраструктуры отдало уже второй порт в концессию.