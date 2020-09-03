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В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге

В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Минске задержали украинского гражданина, фотографа "Комсомольской Правды" Святослава Зоркого (настоящее имя - Сергей Щеголев) и еще нескольких журналистов. Их обвиняют в участии в несанкционированной акции, рассказали УНН в Белорусской ассоциации журналистов.

Накануне в суде Октябрьского района Минска над задержанными журналистами состоялись слушания. Согласно протоколам милиции, они якобы "координировали толпу" на митинге.

Как отмечают собеседники УНН в ассоциации, во время акции Святослав был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. На суде гражданин Украины утверждал, что не координировал толпу.

В департаменте консульской службы МИДа Украины сегодня подтвердили УНН информацию о задержании украинца.

"Основание (задержания - ред.) - участие в массовых акциях протеста. Находится в ИВС в Минске, дело передано в суд", - сообщили в ДКС.

По словам дипломатов, состояние здоровья у задержанного удовлетворительное.

"Консулом и адвокатом принимаются меры для освобождения журналиста", - добавили в департаменте.

Источники УНН среди журналистов также рассказали, что судья после заседания отправил дело обратно в милицию на доработку.

Как сообщал ранее УНН, в Беларуси журналиста арестовали на 8 суток: он объявил голодовку.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, протесты, Беларусь, задержание
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