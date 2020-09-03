Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку Архив
2940

Криклий рассказал о судьбе общественного транспорта в Украине

Криклий рассказал о судьбе общественного транспорта в Украине

Владислав Криклий

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Инфраструктурные проекты - они все не быстрые. Из того, что реалистично: начать улучшать модель перевозок, уходить от маршруток, постепенно заменяя их качественным общественным транспортом, электробусы, улучшать пассажирские перевозки, легализовать такси - сделать раздел между лицензированными такси и службами такси, которые занимаются перевозками, те же Уклон, Bolt, UBER. Сейчас они - в "серой" зоне. Хотелось бы, чтобы Рада поддержала (законопроект - ред.), тогда будет легальный перевозчик, будут страховки, ответственность, безопасность. Пассажиры будут уверены в безопасности", - рассказал министр инфраструктуры о ближайших планах в сфере пассажирских перевозок.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове.

"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!" - говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.