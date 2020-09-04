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Мининфраструктуры должно формировать политику, а не управлять активами - Криклий

Мининфраструктуры должно формировать политику, а не управлять активами - Криклий

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство инфраструктуры должно формировать политику и законодательство, а активы стоит передавать в управление частному бизнесу, у которого значительно больше инструментов для повышения их прибыльности. Об этом в интервью УНН сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Максимум активов государства мы должны передавать в управление частному бизнесу. Они более гибкие, они не зависят от капитальных инвестиций, контрактов с персоналом и других отягчающих уз. В коммерции все это проще. Они могут заниматься маркетингом, применять массу других удобных инструментов", - отметил он.

Криклий также объяснил, почему Министерство инфраструктуры не должно заниматься расчетом тарифов.

"Потому что это не про политику. Это об экономических вещах, это о расчетах. Не хотелось бы это все смешивать, чтобы это было инструментом репрессий, попыток договориться, давить, злоупотреблять. Министерство должно формировать политику, это законодательство и подзаконные акты", - уверен министр.

Напомним, ранее Криклий сообщил о передаче в концессию портов "Херсон" и "Ольвия" (Николаев). По его словам, от концессионеров порта "Ольвия" государство будет получать по меньшей мере в 16 раз больше, чем сумма чистой прибыли компании за прошлый год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
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