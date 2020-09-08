Украина должна готовить плазму для больных COVID-19, или они и дальше будут умирать - Фаворов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В настоящее время многие страны мира готовятся к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 путем заготовки плазмы для больных. Таким же путем должна пойти Украина. Об этом в комментарии УНН рассказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

"Украина должна начать готовить плазму. Потому что иначе старики будут погибать. Мы не должны этого допустить, мы должны быть готовы к тому, чем их лечить. Поскольку, если человек попадает в больницу в тяжелом состоянии, и начинает сразу же получать лечение плазмой - у него шансы выжить несравненно выше", - говорит Фаворов.

Готовиться к возможному всплеску заболеваемости нужно также путем проведения массового ИФА-тестирования, отмечает эпидемиолог.

"У вас есть замечательный тест производства "Диапроф-Мед", который можно использовать для выявления лиц с наличием антител к COVID-19. И самое главное, что этот тест можно широко внедрять - вам не нужны для этого никакие специальные машины, вы можете это делать в любой областной и даже городской станции переливания крови. Это - огромная широта, а чем шире у вас будет охват, тем больше положительных людей вы найдете ", - подчеркнул он.

Фаворов напомнил, что в начале сентября ИФА-тесты "Диапроф-Мед" сравнили с американскими Abbott. Результаты показали 100% совпадение.

"По полученным результатам мы отправили отчет "Диапроф-Мед". Он опубликован у них на сайте, и любая организация или человек может с ним ознакомиться - там четко описано соответствие украинского теста мировым стандартам", - говорит эпидемиолог.

Напомним, в США официально разрешили переливания плазмы с антителами к "ковиду" для лечения тяжелых больных коронавирусноц болезнью. Такой метод демонстрирует свою эффективность, говорят врачи, и констатируют снижение смертности на 35%.

Когда в Украине позволят лечить плазмой и позволят ли вообще - неизвестно. Еще в июне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что наши ученые как раз изучают метод. И, соответственно, только после их выводов можно будет говорить о целесообразности или нецелесообразности применения "антиковидной" плазмы в наших больницах.