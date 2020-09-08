Украинская армия сегодня откатывается к постсоветскому варианту - военный эксперт

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня украинская армия откатывается к постсоветскому варианту, потому что во главе ее стоят генералы, которые мыслят как чиновники в погонах. Кроме того, нынешнее командование ВСУ также не является авторитетом для воюющих на фронте солдат. Об этом, а также о вероятных причинах такого положения дел, в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олександр Сурков.

Так, по его словам, сегодняшняя ситуация неопределенности — то ли есть у нас война на Востоке, то ли нет ее вовсе — вносит деморализацию в ряды военнослужащих.

“Как показали события 2014 и 2015 гг, патриотизм очень зависит от реальных угроз. То есть, когда была реальная угроза, когда понимали, что враг у ворот — совершенно другие были очереди в военкоматы, и в том числе люди, которые не позиционировали себя патриотами, они спокойно шли и записывались добровольцами.

Первая, вторая и даже, по-моему, третья волны мобилизации были выполнены на 98%, из них 60% были мобилизованы добровольно. То есть — сами пришли в военкомат. Это — реальная цифра.

Но, так как у нас затянулась ситуация неопределенности, и она не определена ни политиками, никем — ни мира, ни войны — поэтому, соответственно, основная масса населения реальных угроз не видит. Соответственным образом на это реагирует и армия”, — пояснил эксперт.

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Также, по его словам, нынешнее руководство вооруженных сил Украины — “мыслит как чиновники в погонах”. Это приводит к тому, что развитие армии откатывается назад.

“Я оцениваю, что армия откатывается к постсоветскому варианту”, — говорит Сурков, и отмечает, что ВСУ сегодня готовят быть “государством в государстве”, а не быть “механизмом для ведения боевых действий и освобождения территории”.

По словам эксперта, в силовых структурах нельзя создавать какие-то независимые органы.

“Как показывает опыт, они себя очень быстро компрометируют через первых лиц, приходят люди, которые не соответствуют морально деловым качествам и задачам, которые перед ними стоят”, — уточнил он.

Напомним, по словам эксперта Гаврыша, в ВСУ отсутствует стратегия управления. Кроме того, Вооруженные Силы закопаны сегодня в окопы и находятся фактически в пассивном состоянии. Как следствие, “у офицеров, солдат и генералов возникает окопная психология”, отмечает он.

В целом, военные специалисты уже заговорили о возможной скорой ротации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, поскольку он “не человек Президента”. Также, военные жестко критиковали предложенную им “кадровую реформу” армии, которая, согласно прогнозам, “может привести к уничтожению артиллерии и массовым увольнения командующих с боевым опытом”.