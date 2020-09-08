"Антисуркисовский" закон планируют проголосовать в течение двух недель - "Слуга народа"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Автор "антисуркисовского" закона, который призван заблокировать взыскания 10 млрд гривен из "ПриватБанка" в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов, объяснил его особенности и рассказал, когда документ планируют проголосовать в сессионном зале, передает УНН.

Так, нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, который зарегистрировал законопроект №№4064, отметил, что юристы Суркисов нашли "лазейку" в украинском законодательстве, которой воспользовались во время судов с "ПриватБанком".

"Речь об установлении особенностей исполнения решения суда об обеспечении иска.

Простыми словами: институт обеспечения иска предполагает, что все это регулируется несколькими статьями: гражданско-процессуального, хозяйственно-процессуального и кодекса административного судопроизводства.

В пояснительной записке все это есть, можете ознакомиться.

Значит чем воспользовались юристы Суркисов: они нашли лазейку, которой просто поменяли подход к обеспечению (иска - ред.) в процессе рассмотрения дела. То есть, по факту они просят уже им дать ту сумму (10 млрд грн), на которую они претендуют, еще до завершения самого дела, чем забирают у ответчика возможность обжаловать это в разных инстанциях, апелляцию подавать и так далее.

Это касается любых подобных ситуаций, к сожалению, судьи в Украине такие вещи делают неприятные, и это ненормальная практика - когда взимается какое-то имущество до завершения рассмотрения дела (по сути - ред).

Например, квартира чья-то (передана в качестве обеспечения иска до решения судебного спора по существу - ред.) - продали ее потом за бесценок и все", - пояснил он.

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Камельчук настаивает, что решения суда по существу спора между оффшорами Суркисов и государственным банком сейчас нет. Зато есть обеспечительное постановление, которое якобы подменяет собой окончательную судебную точку в споре.

Также, депутат рассказал, что сегодня внутри фракции "Слуга народа" идут обсуждения этой ситуации.

"Ведется активная работа по информированию о ситуации", - говорит он и добавляет, что постановление Печерского суда "по факту, накладывает руки на государственный бюджет".

Камельчук отметил, что он лично рассчитывает на голоса своей фракции при рассмотрении зарегистрированного им законопроекта, и вообще - большинства.

"Я надеюсь, что в данном вопросе найдется большинство, и в других фракциях. Ибо все мы понимаем, что если мы поддержим такую историю на государственном уровне - это еще один негатив с точки зрения имиджа для Украины, ведь инвесторы будут понимать, что судопроизводство у нас корявое", - пояснил он.

Нардеп отметил, что профильные комитеты начнут рассматривать "антисуркисовский" закон уже на следующей неделе.

"Есть понимание от председателя комитета - это комитет по правовым вопросам, это Андрей Костин, есть понимание истории с Минюстом, мы надеемся на рассмотрение вопроса в комитете на следующей неделе и вынесение в зал. Хотелось бы, чтобы это было на следующей или через неделю максимум. То есть в течение двух недель оно должно зайти в зал и быть проголосовано в первом чтении и в целом", - спрогнозировал депутат.

Напомним, с инициативой законопроекта, который должен запретить взимать с государства 10 млрд средств в пользу оффшоров семьи Суркисов, выступил министр юстиции Денис Малюська.

Кроме того, ранее он заявлял о "договорняках" между Суркисами и судьями, хоть на его заявления тогда правоохранители никак не отреагировали.

Также напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы и сотрудники шести офшорных компаний, связанных с олигархами Суркисами.