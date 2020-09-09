Началось внеочередное заседание ТКГ: Шумы на повестке дня

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Началось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Информацию об этом УНН подтвердил источник в ТКГ.

Так, со слов источника, на повестке дня сегодня провокация боевиков в районе Шумов.

Отметим, глава боевиков “ДНР” Денис Пушилин приказал 7 сентября отрыть огонь по “незаконным украинским укреплениям” в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки.



В то же время СММ ОБСЕ не увидела фактов “нарушений” со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы по обустройству инженерных сооружений, о которых ранее заявил глава боевиков “ДНР” Пушилин.



Как сообщал УНН, 6 сентября боевики дважды открывали огонь по украинским военным — в районе Красногоровки и Шумов. В результате погиб украинский военный.



После этого Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.