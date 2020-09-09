Одесские чиновники рассказали, как тестируют жителей города на антитела к COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За последние четыре месяца в городе Одесса было проведено 16 тыс. 882 ИФА-тестов на COVID-19. Об этом УНН рассказали в Одесском городском совете.

"По информации, которая ежедневно предоставляется в департамент здравоохранения Одесского городского совета учреждениями здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы, на базе которых проводится ИФА-тестирования за бюджетные средства, по состоянию на 8 сентября 2020 года проведено 16882 тестирований", - говорится в сообщении.

Там добавили, что из 10,5 тыс. тестирований на антитела класса IgМ, положительных было 674 теста.

Относительно тестирований на антитела класса IgG - таких было проведено 6,3 тыс., из которых положительных - 286 тестов.

И напомнили, что ИФА-тестирование на COVID-19 начали проводить в городе 20 мая, в соответствии с приказом Минздрава № 1227.

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"Следует отметить, что указанное количество проведенных тестирований не включает количество тестов, которые в большом количестве проводятся в лечебных учреждениях различных форм собственности, а также в частных лабораториях", - уточнили в горсовете.

Как писал УНН, ИФА-тестирование на COVID-19 в Киеве провели меньше 1% населения. В Днепре этот показатель составил также менее 1%.

Поэтому, массовый скрининг населения, который до этого был обещан чиновниками, и в частности Виктором Ляшко, в городах так и не начался.

Напомним, что по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине.