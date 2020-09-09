Почти 80% украинских мам предпочитают "пакет малыша", а не денежную компенсацию - ЮНИСЕФ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народные депутаты хотят продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. За возврат "бейби - боксов" активно выступают и в ЮНИСЕФ. Сейчас эта программа не действует. Зато роженицам предлагают 5 тыс. грн, которые, по убеждению и украинских депутатов, и представителей ООН, не являются эквивалентом. Сами же мамы тоже в абсолютном большинстве предпочитают "пакет", рассказал в комментарии УНН руководитель мониторинга программ ЮНИСЕФ Антон Товченко.

"78% родителей сказали, что им лучше именно пакет малыша, чем денежную выплату", - говорит он и добавляет, что ценность такого "бэби-бокса" не только материальная.

"Это не только материальная стоимость. Это ценность ЮНИСЕФ. Конечно, материальная составляющая очень важна, но эту программу начали не столько финансовой, это было больше на развитие ребенка, и развитие правильного родительства, чтобы снизить стресс в первые дни, повысить осведомленность родителей. В пакете есть много товаров, о которых родители даже не знали, и никогда их не купили, а они очень нужны, в уходе как за самой мамой, так и за ребенком", - объясняет эксперт.

Товченко напомнил, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу поддержки семей с детьми именно в виде "пакета малыша".

"Мы призвали правительство обратить внимание на те плюсы, которые предоставляет именно натуральная помощь. Да, есть такие люди, которые считали, что лучше денежная помощь, и мы общались с Министерством и предложили им свою помощь по мониторингу. И данные которые мы мониторили и получили указали, что лучше именно пакет", - пояснил он, отметив, что после определенных встреч инициативу возвращения "бэби-бокса" в Украине на уровне власти все же поддержали.

Заметим, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который должен вернуть "пакет малыша" молодым семьям. Среди его авторов - депутат Ирина Верещук.

По ее словам, приобрести молодой маме все, что есть в пакете, во-первых, выйдет дороже, предлагаемых сегодня государством 5 тыс. грн. А во-вторых, через такую натуральную дорогу, "молодые мамочки должны чувствовать легкое прикосновение государства". Ведь проект "пакет малыша" - о поддержке и о заботе больше, чем просто о денежной компенсации.

Напомним, украинские мамы возвращение "пакета" тоже поддерживают. Об этом в частности, УНН ранее рассказывала глава правления общественной организации "Мамы Прикарпатья" Марьяна Вершинина.