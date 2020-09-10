Реакция относительно России на отравление Навального точно будет - посол Германии

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Германия вместе с европейскими партнерами обсуждает все возможности санкций и последствия вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в комментарии УНН сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы сейчас с европейскими партнерами обсуждаем все возможности санкций и просто последствия этого ужасного случая. Мы еще окончательно не решили, что именно будем делать, но переговоры идут", - сказала посол, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Германия вариант относительно эмбарго на поставки российской нефти и газа и замораживание немецких инвестиций в России, как это предложила Украина.

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На вопрос о том, какой вообще есть вероятность санкций в отношении РФ после случая с Навальным, дипломат заявила, что "реакция точно будет со стороны Европейского Союза".

Как сообщал УНН, ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального должен быть предоставлена на европейском уровне, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.