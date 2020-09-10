Инспекция украинских позиций возле Шумов сегодня не состоится: Кравчук назвал причину

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО возле поселка Шумы под Горловкой 10 сентября отсрочена - оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей. Об этом в комментарии УНН сказал председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"(Инспекция - ред.) должна была состояться в два часа. Но здесь вопрос не в этом. Вопрос в том, что та сторона изменила свою позицию в отношении того, о чем договаривались вчера. Вчера мы договаривались только об одном - проверять наши позиции, "инженерные военные сооружения" - они считают, что там проводятся работы, у н.п. Шуми. Утром они коренным образом изменили свою позицию и предложили еще несколько объектов, которые нужно изучать, требуют подписания какого-то протокола, привлекают туда СМИ", - сказал Кравчук.

По его словам, боевики полностью изменили то, о чем договаривались вчера - накануне речь шла только о Шумах, других вопросов даже не обсуждалось.

"Пока этот вопрос (инспекции - ред.) отсрочен, не закрыт, отсрочен для изучения новых обстоятельств, которые вчера не ставились и не обсуждались", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.



Позже у Президента Зеленского сделали заявление об инспектировании в районе населенного пункта Шумы.



