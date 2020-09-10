Среди действующего армейского руководства Украины нет тех, кто способен повести за собой армию - эксперт

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Среди действующего руководства ВСУ нет авторитетов, способных на проведение качественной реформы в армии. Ни главнокомандующий Руслан Хомчак, ни министр обороны Андрей Таран, кажется, не могут реализовать продуманную кадровую реформу, как и поднять мотивацию среди военных служить в Вооруженных силах Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", политик, бывший глава ВСК по вопросам расследования Иловайской трагедии Андрей Сенченко.

По его словам, украинская армия сегодня - это остаток от советской модели, где есть только бесправие и издевательства над человеком.

"Украинская армия сегодня - это остаток от советской: там только бесправие и издевательства над человеком, и практически у 99% военнослужащих нет опыта. Преимущественно негативные эмоции. А этот год - это потерянный год жизни. Поэтому и бегут за границу, чтобы не идти на срочную службу.

Мы предложили программу интенсивной подготовки, похожую на ту, которая есть в США. Это 100 дней, но это добровольный контракт, и мы говорим: пусть остается срочная служба, но она умрет самостоятельно, потому что если люди пошли и добровольно прошли эту интенсивную подготовку по этому контракту, то они уже прошли военную службу - то есть их потом не могут призвать на срочную. Без прохождения этой военной службы (по так называемому "предыдущему контракту") - он (призывник - ред.) не может пойти в армию на долгий контракт, дальше на службу в полицию, прокуратуру, судебную систему, на государственную службу. И мы предложили даже выписанную программу: базовую для сухопутных войск, специальную программу для морской пехоты, для десантно-штурмовых войск - реакции нет", - рассказал эксперт.

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По его словам, в армии периодически проводятся опросы среди военнослужащих относительно их службы. И как свидетельствуют эти опросы, больше всего военных раздражает именно кадровая политика.

"...на первом месте - кадровая политика в Вооруженных Силах, на втором - отношение командиров к подчиненным, практически полное бесправие, третье - материальные проблемы, в первую очередь - жилье", - уточнил Сенченко.

Эксперт отметил, что среди действующего руководства МО и Генштаба он не видит тех людей, которые могли бы стать стержнем развития украинской армии, источником мотивации военнослужащих и молодежи. Также провести качественную кадровую реформу в ВСУ сейчас тоже некому.

"В Вооруженных Силах, к сожалению, таких нет. Эта политическая воля нужна со стороны Президента, у него достаточно полномочий и он непосредственно влияет на безопасность и оборону общества. Я, к сожалению, не вижу там (в ВСУ и МО - ред.) сейчас проводников таких важных идей. Безусловно, они должны быть. Я не говорю что Президент из своего кабинета имеет и волю проявлять, и организовывать, и делать все и за всех. Но у нас должна быть линия и под нее должна формироваться команда" , - считает эксперт.

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Сенченко привел один из примеров непродуманной кадровой политики в ВСУ.

"Военный кабинет "Силы Права" разработал несколько важных вещей... Первое - концепция новой кадровой политики. Например: каждый год США и Великобритания берут на обучение наших военных, лучших из тех, кто знает английский язык. Это полгода профессиональной подготовки в действующих частях в разных частях вооруженных сил разных стран. Возвращаются они сюда - и тут вообще не учитывается их опыт: их берут и назначают в то же подразделение, на ту же должность. И эти люди с опытом и с качественной подготовкой - просто уходят из армии. У нас военные... то лейтенант, или рядовой - нет ответа на вопрос "как надо служить, чтобы иметь карьеру".

В Великобритании: берем офицера, например, он приходит и имеет за спиной учебное заведение. Получил образование, но не имеет опыта. Если он, например, попадает в какой-то миротворческий контингент (в Ираке) - ему за службу там начисляются определенные баллы в его личном деле. Он постоянно проходит тренинги. А у нас если ты хочешь пройти тренинг - тебе надо обратиться к командиру, и в зависимости от твоих отношений с командиром, ты его пройдешь, или нет. Там тренинги объявляет Минобороны, и их может пройти любой военнослужащий. За каждый тренинг ему тоже начисляются баллы: получил определенное количество - и он автоматически становится в резерв на следующую должность. У нас ничего этого нет. А это - о карьере в армии", - пояснил он.

Напомним, военные жестко критиковали предложенную Русланом Хомчаком "кадровую реформу" армии, которая, согласно прогнозам специалистов, "может привести к уничтожению артиллерии и к массовому увольнению командующих с боевым опытом".

Как писал УНН, по словам Яроша, руководство ВСУ "выдавливает" сегодня мотивированные кадры из украинской армии.