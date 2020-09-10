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Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
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Кулеба сообщил о судьбе Третьего форума регионов Украины и Беларуси

Кулеба сообщил о судьбе Третьего форума регионов Украины и Беларуси

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Подготовка к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен был состояться под патронатом президентов в Гродно осенью текущего года, поставлена на паузу. Об этом в интервью УНН сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Подготовка форума поставлена на паузу... Зачем отменять? Мы же не знаем, какой завтра будет ситуация. Здесь нужно занимать очень взвешенный подход, принципиальный, но взвешенный. Именно такой подход мы реализуем", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не представляла для Украины угрозы, так же как и наше государство никогда не представляло угрозы для республики.

"Поэтому у нас сложились дружеские, очень глубокие отношения на всех уровнях. Поэтому мы ни от чего не отказываемся. Но все ставим на паузу до того момента, пока не увидим ту новую реальность, с которой нам придется иметь дело в Беларуси", - добавил Кулеба.

Напомним, посол Украины вернулся в Беларусь, но двусторонние контакты двух государств все еще "на паузе".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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