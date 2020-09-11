Психолог о гендерном неравенстве во власти: на руководящих должностях в Украине работают только 12% женщин

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Гендерное неравенство в украинской власти и политикуме, к сожалению, но до сих пор присутствует. Кроме того, проявления неравенства мы видим не только в количестве занимаемых женщинами руководящих должностей, но и, зачастую, в уровнях оплаты их труда. Об этом в комментарии УНН рассказала психолог, конфликтолог, обладательница Национальной независимой премии "Женщина Украины 2020" Ирина Тарасова.

"Во-первых, гендерное неравенство в Украине есть, особенно, если сравнивать с другими западными странами. Сейчас, очень хорошо то, что в приоритете государства есть политика, направленная на гендерное равенство. Например, среди кандидатов в мэры городов сегодня представлены несколько женщин.

Но главную проблему, я лично вижу в том, что за свою работу, женщины не получают надлежащей оплаты труда. Мы говорим о равенстве в правах, но именно экономическая составляющая, она очень важна. В этом есть гендерное неравенство, потому что за ту же работу, которую выполняет мужчина, он получает обычно гораздо больше.

Относительно политики, то сегодня женщин в этой сфере деятельности уже много. Также многие женщины работают на разных позициях в исполнительных органах власти, но как правило речь не о руководящих должностях. Если взять в процентном соотношении, то только 12% женщин, имеющих равные права во власти и занимающих высокие должности. Этого очень мало, и с этим нужно работать", - сказала она.

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Эксперт отметила, что наблюдает сегодня положительную тенденцию со стороны власти в вопросах лоббирования политики гендерного равенства.

"Мы знаем, что на должности мэров городов сейчас баллотируются и женщины тоже, и это не может не радовать. И можно сказать, что вопрос гендерного неравенства является приоритетным во власти. И это такой открытый путь к переменам. Я имею такую оптимистичную надежду, что учитывая не только слова, но также и то, что мы видим уже в назначениях, это движение и его положительная динамика будут сохранены", - добавила Тарасова.

По ее словам, женщины в Украине - высокопрофессиональные, опытные и настойчивые. Но одновременно - самокритичны. Чего нельзя сказать о большинстве мужчин. Последние преимущественно намного более самоуверенны.

"Мужчины в этом смысле более самоуверенны, и даже если у них нет достаточных качеств, для того, чтобы занимать высокие должности, профессиональных качеств не хватает, например, они все равно более уверены в себе, в своих возможностях, и знаете, где-то даже очень чрезмерно иногда.

А женщины, скажем так, всегда более самокритичны", - добавила эксперт.

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Заметим, что уже известно о выдвижении не менее 7 женщин на руководящие должности городов и ОТО на грядущих выборах.

Так, за кресло мэра столицы будет бороться победительница партийных праймериз "Слуга народа" Ирина Верещук.

За пост мэра в Хмельницком - Инна Ящук, в Кропивницком - Ольга Ковалева-Алокили, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Николаеве - Татьяна Домбровская, в Полтаве - Оксана Деркач.

Еще одна женщина будет претендовать на возглавление Львовской ОТО - Оксана Юринец.

Интересно, что в Киеве, например, эксперты прогнозируют выход во второй тур с Кличко - Ирины Верещук. Также о высоких шансах на победу женщины говорят и на мэрских выборах в Николаеве.

Напомним, по словам эксперта по вопросам гендерного равенства Эллы Ламах, мировые тенденции показывают, что настало время женщин-управленцев, которые могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее мужчин.