Блокировка открытия КПВВ грозит России санкциями - Арестович

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Промедление с открытием КПВВ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей грозит россиянам новыми санкциями. Об этом УНН заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Если не откроют КПВВ с той стороны, то я думаю, что санкции упадут на голову России. Это я учитываю позицию ОБСЕ. Они очень настроены открыть КПВВ и помочь мирным жителям, гражданам Украины по обе стороны границы и очень-очень недовольны затягиванием российской стороны", - сказал Арестович.

Также Арестович отметил, что КПВВ на Донбассе могут заработать на полную мощность в течение нескольких следующих дней.

"Мы открыли все 7 КПВВ. Но та сторона никого не пустила, а мы ожидали людей в "Ощадбанке" и ЦПАУ. И вот во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ, у нас произошла такая маленькая "схватка", ведь российская сторона начала обвинять нас в провокациях и умышленном запуске людей, без предупреждения россиян. Хотя, мы их предупредили еще 6 ноября официально письмом. И потом предупреждали как могли. Но господин Тони Фриш (координатор ОБСЕ - ред.) занял очень взвешенную позицию и сумел настоять на своем мнении и мы, все же, продвинулись к рассмотрению технических деталей. Они будут обсуждаться завтра на общем заседании ТКГ. Но и там есть определенное продвижение. Можно осторожно заявлять, что в течение одного-двух дней откроют с этой стороны", - подытожил спикер.

Напомним, что сегодня на новых действующих КПВВ в "Счастье" и "Золотом" ни один человек не воспользовался услугами Ощадбанка и Центра административных услуг из-за того, что их не пропустила российская сторона.

Отметим, в ГПСУ сообщали, что сегодня фактически пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская".

Также Арестович сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы на этой неделе могут предложить создание пятой подгруппы по урегулированию ситуаций на украинско-российской границе, если россияне не "устроят демарш".