КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция закрыла уголовное производство в отношении бывшего вице-президента США, а ныне лидера президентской гонки в США Джозефа Байдена, истцом которого был экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Сам Шокин считает, что данное дело велась незаконно. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, что полиция закрыла дело в отношении Джозефа Байдена, где он является истцом, Шокин ответил: "Известно".

Также он добавил, что считает вообще рассмотрение этого уголовного производства незаконным.

"Дело в том, что дело ведется незаконно. Почему? Потому что по этому делу, по этому уголовному производству, сделанно только одно следственное действие - мой допрос. За 9 месяцев следствия никто ничего не сделал. Я уверен, что это незаконно. Я оспариваю такие действия в суде. И завтра, 12 ноября, будет суд по нашему ходатайство о незаконности его действий", - добавил Шокин.

По его словам, завтра заседание состоится в Печерском суде в 15:30.

Напомним, 21 мая стало известно, что Печерский районный суд Киева обязал Офис Генерального прокурора Украины внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

После этого украинские следователи допросили бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина в рамках расследования этого уголовного дела.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США.