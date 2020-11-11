Сертификаты для тех, кто не болен "ковидом": в Раде объяснили, зачем они нужны

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Словакии участникам общенационального тестирования на "ковид", которые получили отрицательный результат, выдают специальный сертификат. Владельцы этих сертификатов освобождаются от большинства ограничений во время второй волны пандемии коронавируса. Об этом УНН рассказала заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"О необходимости разработки и внедрения стратегии массового тестирования населения Украины и выдачу подобных сертификатов я говорила еще в апреле 2020 года. Владельцы таких сертификатов освобождаются от большинства ограничений, которые вводятся во время второй волны пандемии. То есть они могут ходить на работу, в магазины, заниматься бизнесом и так далее. Вот это настоящий адаптивный карантин, ведь люди, которые являются протестированными государством - не исключаются из экономической и социальной жизни страны", - рассказала Кондратюк.

Именно поэтому, по ее мнению, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову так важно обратить внимание на опыт Словакии.

"Тем более, что есть принятое постановление Верховной Рады, которое обязывает Кабинет Министров развернуть сеть лабораторий и мобильных бригад и обеспечить украинцев 100 тыс. бесплатных тестов на COVID-19 в сутки", - подытожила она.

Напомним, в Верховной Раде считают, что национальное тестирование на "ковид" необходимо проводить отечественными антигенными ИФА-тестами. Это сделает Украину независимой от иностранных поставщиков и сэкономит бюджетные средства.

Отметим, что украинские ИФА-тест-системы на антиген были разработаны учеными отечественной компании "Диапроф-Мед". С их помощью Минздрав планирует значительно расширять возможности диагностики COVID-19, в свою очередь, это будет способствовать замедлению темпов распространения вируса в Украине.