В начале 2021 года "Слуги народа" планируют менять Избирательный кодекс - Корниенко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В ВР проанализируют статьи Избирательного кодекса, которые вызвали больше всего ошибок в проведении выборов и в начале 2021 года будут их исправлять. Об этом УНН рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниекно.

"Планируем проанализировать статьи кодекса, которые вызвали наибольшее количество ошибок и нарушений в проведении выборов на всех этапах и в начале года инициировать рабочую группу, которая внесет эти выводы в виде законопроекта", - сообщил Корниенко.

Напомним, как заявил Корниенко, Верховная Рада будет работать над совершенствованием избирательной системы и обратится к Центральной избирательной комиссии по наработке базы ошибок, которые нужно устранить в Избирательном кодексе.

Как сообщал УНН ранее, наблюдатели ОБСЕ раскритиковали украинскую власть из-за того, что некоторые изменения вносились в Избирательный кодекс накануне выборов, что противоречит международной практике.