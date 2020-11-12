Конституционный кризис: Венецианка и GRECO не получали запросов о помощи от Украины

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сегодня ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили запросов от украинских властей о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда. Информацию об этом УНН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

“Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенства права Совета Европы выразили готовность помочь украинским властям в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда, если они получат запрос по этому поводу”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующий запрос в Венецианскую комиссию может исходить от Президента или от Верховной Рады, или сразу от обеих сторон.

“Однако на сегодняшний день ни Венецианская комиссия, ни GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией), ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили таких запросов”, — сообщили в СЕ.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

В Совете Европы, в свою очередь, назвали законопроект президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ — грубым нарушением.



Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.