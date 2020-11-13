Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0353  EUR: 33,27 0,1219 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
7665

Ляшко рассказал, почему проверяет производителей тестов на COVID-19

Ляшко рассказал, почему проверяет производителей тестов на COVID-19

Виктор Ляшко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Гослекслужба Украины проверяет производителей тест-систем на COVID-19. Цель этой проверки - подтвердить соответствие изделий установленным требованиям. А в случае нарушения - извлечь продукцию. Об этом УНН рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, по поручению которого проходит проверка.

"Цель одна - подтверждение соответствия изделий установленным требованиям действующего законодательства, в том числе по специфическим аналитическим характеристикам изделия, что поможет выявить несоответствующие изделия, их производителей, а затем, это поможет в точной диагностике короновирусной инфекции COVID-19", - рассказал он.

Виктор Ляшко также подчеркнул, что в его поручении Гослекслужбе речь идет об обеспечении контроля за оборотом тест-систем всех участников рынка, а не только украинских производителей.

"В случае выявления нарушений, в зависимости от уровня угрозы, которую составляет продукция, будут приняты соответствующие меры реагирования в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", например, изъятие указанной продукции с рынка", - рассказал он.

Отметим, что в Украине существует проблема с качеством тест-систем на COVID-19. По мнению экспертов, система контроля качества по ПЦР-тестам в государстве отсутствует полностью.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", который выиграл государственных тендеров более чем на 18 млн грн, оказались не верифицированными в ЦОЗ Минздрава. Заявленная производителем чувствительность тест-системы не соответствовала реальным характеристикам и составила всего 20%.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.