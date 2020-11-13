Ляшко рассказал, почему проверяет производителей тестов на COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Гослекслужба Украины проверяет производителей тест-систем на COVID-19. Цель этой проверки - подтвердить соответствие изделий установленным требованиям. А в случае нарушения - извлечь продукцию. Об этом УНН рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, по поручению которого проходит проверка.

"Цель одна - подтверждение соответствия изделий установленным требованиям действующего законодательства, в том числе по специфическим аналитическим характеристикам изделия, что поможет выявить несоответствующие изделия, их производителей, а затем, это поможет в точной диагностике короновирусной инфекции COVID-19", - рассказал он.

Виктор Ляшко также подчеркнул, что в его поручении Гослекслужбе речь идет об обеспечении контроля за оборотом тест-систем всех участников рынка, а не только украинских производителей.

"В случае выявления нарушений, в зависимости от уровня угрозы, которую составляет продукция, будут приняты соответствующие меры реагирования в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", например, изъятие указанной продукции с рынка", - рассказал он.

Отметим, что в Украине существует проблема с качеством тест-систем на COVID-19. По мнению экспертов, система контроля качества по ПЦР-тестам в государстве отсутствует полностью.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", который выиграл государственных тендеров более чем на 18 млн грн, оказались не верифицированными в ЦОЗ Минздрава. Заявленная производителем чувствительность тест-системы не соответствовала реальным характеристикам и составила всего 20%.